В ОП предложили ввести бесплатное обучение в вузах для детей из многодетных семей

Дети из многодетных семей должны бесплатно учиться в вузах на условиях многоцелевого контракта. Об этом на пресс-конференции заявил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Сергей Рыбальченко. Он отметил, что это одна из мер, предлагаемая общественниками в докладе «Демография 2030. Как обеспечить устойчивый рост населения РФ». В Госдуме уже три года находится законопроект о бесплатном обучении для детей из многодетных семей. Именно он стал основной для документа, позволяющий получить высшее образование в вузах для семей участников СВО, указал Рыбальченко.