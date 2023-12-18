Аксаков объяснил задержку с принятием закона о самозапрете кредитов техническими вопросами

"Я рассчитывал тоже, что в эту сессию примем закон о самозапрете. В принципе там некие технические вопросы всплыли, не смогли согласовать позиции, - некоторые согласующие институты, которые обязательно присутствуют при рассмотрении законопроектов. Я для себя оставлю крайний срок - январь, то есть в январе мы примем закон о самозапрете, и многие наши граждане, я думаю, это даже миллионы, такой самозапрет реализуют", - сказал он.