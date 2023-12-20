Более половины опрошенных россиян слышали от близких фразу "Не трогай, это на Новый год"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Фразу "Не трогай, это на Новый год" от родных и близких слышали 57% россиян. В этом году 74% планируют отмечать этот праздник дома, 11% говорят о том, что по-прежнему верят в Деда Мороза, свидетельствуют данные социологического агентства "Вебер" - проекта АНО "Диалог" и АНО "Диалог Регионы", поступившие в распоряжение ТАСС.

Так, согласно данным опроса, 57% респондентов слышали в свой адрес от родных и близких фразу "Не трогай, это на Новый год".

В целом большинство россиян (77%) считают Новый год важным праздником. В этом году желание отмечать его есть у каждого второго (52%). Для большей части опрошенных Новый год важен потому, что это семейный праздник, который дает возможность встретиться с близкими (52%). В то же время для 42% этот праздник - традиция, а для 38% он значим из-за новогодних атрибутов, подарков и "атмосферы радости и волшебства".

Говоря о наступлении 2024 года, 74% отметили, что встретят Новый год дома, 8% - в гостях, а 3% - на работе. Как показал опрос, чаще всего россияне ставят дома искусственную елку (53%), только 18% опрошенных отдают предпочтение живой ели.

Абсолютное большинство респондентов - 75% - когда-либо загадывали желания на Новый год. При этом только 31% верят, что они сбудутся, а 55% скорее не верят. Треть опрошенных отмечают, что загаданные на Новый год желания затем сбывались.

Более 60% россиян в рамках опроса также признались, что верили в существование Деда Мороза до 12 лет, а 11% заявили, что он существует и они верят в него до сих пор.