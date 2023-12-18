Цены на популярные ноутбуки выросли к Новому году на 7-10%

Средняя цена на ноутбуки в России в декабре выросла на 10% - с 60 700 руб. до 65 600-66 000 руб. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на представителя российского вендора Fplus Артура Махлаюка. Стоимость ноутбуков выросла на 5-7% из-за новогоднего спроса и изменения логистических цепочек, заявил изданию гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков. Цены подросли почти на все ноутбуки. По сравнению с сентябрем - октябрем к декабрю цены поднялись на 10-15%, но не у всех брендов, отметил главный редактор технологического издания Ferra.ru Евгений Харитонов. Больше всего подорожали ноутбуки Apple - на 40-50%. Кроме того, сильно выросли цены на ноутбуки MSI (+30-45%), Huawei Matebook D15 (+20%) и Acer Nitro 5 (+36%). Россияне стали чаще выбирать ноутбуки среднего ценового сегмента из Китая и Тайваня (MSI, Huawei, Asus и др.), сообщил генеральный директор "Платформы ОФД" Алексей Баров. По его словам, на 35-40% выросло число продаж отечественных брендов (iRU, Raybook, Irbis). В ноябре эксперты DxOMark признали MacBook Pro с чипом M3 Pro ноутбуком с лучшим экраном.