Эксперт объяснил, как поставки яиц из Турции отразятся на их стоимости
За счет поставок яиц из Турции стоимость данной продукции в торговых точках России начнет демонстрировать снижение. С таким прогнозом выступил доктор экономических наук, бывший глава департамента агропромышленного комплекса правительства России Леонид Холод, передает «Лента.ру».
Экономист отметил, что цены упадут и в связи со снижением спроса на яйца в преддверии Нового года. Эксперт обратил внимание на то, что еще недавно народ «бегал за яйцами покупал по десять десятков», однако сейчас торговля и птицеводы будут стараться их продать.
Ранее сообщалось о планах России приступить к импортированию яиц из Ирана, помимо уже существующего импорта из Турции, в рамках Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Также ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщил, что через 2-3 недели начнутся поставки яиц из Азербайджана и Турции. По его словам, это позволит насытить рынок и увеличить предложение. Он выразил надежду, что принятые меры позволят снизить цены.