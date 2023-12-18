Названы самые востребованные профессии в России в 2023 году

Стали известны самые востребованные специалисты на рынке труда в России в 2023 году. В список, в частности, вошли менеджеры по продажам, продавцы и водители.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

«На первом месте по востребованности у работодателей по итогам уходящего года снова оказались менеджеры по продажам — компании открыли более 750 тыс. таких вакансий, это 7,5% от всех предложений о работе в стране», — говорится в сообщении.

Количество вакансий с поиском продавцов в розничных точках и кассиров превысило 675 тыс. и достигло 6,7% от всех предложений.

На третьем месте по востребованности на рынке труда оказались водители, на которых приходится 4,3% вакансий в текущем году.

В рейтинг также вошли бухгалтеры, повара, операторы кол-центров, врачи.