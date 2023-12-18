Эксперт предостерегла от хранения денег «в тумбочке»

Хранение денежных средств дома в тумбочке приводит к потере накоплений. С таким предупреждением выступила в беседе с «Газетой.Ru» инвестиционный банкир, финансовый консультант Дарья Гордиенко.

По ее словам, инфляция имеет свойство «съедать» накопления граждан. Также специалист указала на риск кражи средств, хранящихся дома. Кроме того, как уточнила собеседница, деньги также могут сгореть во время пожара или испортиться при затоплении квартиры.

Эксперт отметила, что в текущий период целесообразно задуматься об открытии банковского вклада и вложении в инвестиции. Также, по ее словам, портфельные инвестиции предполагают распределение средств в правильных пропорциях. При этом, как указала эксперт, нужно понимать их значение, а также цель их нахождения в портфеле.

Вместе с тем, по словам финансового консультанта, нужно обязательно иметь наличные деньги на случай непредвиденных трат.