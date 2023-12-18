Число россиян в отпуске за свой счет достигло максимума

Число россиян в отпуске за свой счет стало рекордным. Таких граждан насчитывалось более 3 млн 400 тысяч человек в третьем квартале 2023 года, сообщает РБК со ссылкой на исследование Finexpertiza и прямые данные Росстата.

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Аналитики зафиксировали увеличение за год доли работников крупных и средних организаций, побывавших в отпуске без сохранения заработной платы, на 4%.

При этом они наблюдают снижение числа работников в простое. Подчеркивается, что оно оказалось на отметке чуть ниже 100 тысяч впервые с 2013 года.

В публикации говорится, что подобная динамика обусловлена нехваткой персонала и рекордным снижением безработицы.

Специалисты утверждают, что увеличение числа отпускников за свой счет сигнализирует о росте проблемы скрытой безработицы. По их словам, работодателям менее выгодно оплачивать режим простоя, чем вынудить сотрудников уйти в отпуск без содержания.