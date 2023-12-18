В платежах за ЖКУ может появиться новая графа

Россиян могут обязать установить в квартире газоанализаторы для сигнализации об утечках, из-за этого может появиться новая графа в платежах за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщила заместитель заведующего кафедрой институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова в беседе с агентством «Прайм». Экономист отметила, что инициативу планируют внести в Госдуму. Это позволит снизить число аварий. За последние 1,5 года из-за взрывов бытового газа пострадали 148 человек. Каждый третий инцидент произошел из-за несоблюдения технологии обслуживания оборудования, каждый пятый из-за ошибок подключения и низкого качества материалов. Остальные случились из-за небрежности жильцов. Стоимость газоанализатора вместе с установкой составляет 3-3,5 тысячи рублей. Монтаж предлагается осуществлять за счет взносов за капитальный ремонт. Эксперт предложила обязать россиян установить приборы за свой счет с последующей компенсацией взносов за капремонт, например, путем перерасчета.