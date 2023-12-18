В России одобрили лимит на перевод денег без открытия счета

Российское правительство одобрило законопроект Росфинмониторинга об ограничении максимального разового размера денежных переводов без открытия банковского счета. Об этом пишет РБК.

Центробанк, Минфин, Минцифры, Роскомнадзор и МВД согласовали законопроект. Как уточнили в Росфинмониторинге, лимит будет установлен в размере 100 тысяч рублей или эквивалентен в иностранной валюте.

Речь идет о людях, которые прошли упрощенную идентификацию личности. В Минфине считают, что сера будет способствовать снижению оттока капитала из страны.

При этом, если физическому лицу необходимо разово перевести большую сумму, чем 100 тысяч рублей, то потребуется прохождение полной идентификации.