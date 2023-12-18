В платежах за ЖКУ может появиться новая графа

Депутатам Госдумы России предложили установить в многоквартирных домах сигнализаторы утечек газа, сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление заместителя заведующего кафедрой институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлану Сазанову.

©

Она рассказала, как инициатива отразится на платежах за жилищно-коммунальные услуги. По словам авторов такого предложения, которое будет внесено на рассмотрение Думы, установка сигнализаторов утечки позволит снизить количество аварий при использовании бытового газа. При этом стоимость датчиков и их установку предложено добавить в тарифы ЖКУ.

Видео дня

Сазанова обратилась к статистике, согласно которой, за последние 1,5 года жертвами взрывов бытового газа в стране стали 55 человек, 148 были травмированы. При этом около 40 процентов взрывов произошло в городах областного значения, 18 процентов — в Москве и Подмосковье, 7 процентов — в Дагестане. Каждый третий инцидент — это несоблюдение технологии обслуживания газового оборудования, а каждый пятый — ошибки с подключением и низкое качество материалов. В остальных случаях сказывается небрежность самих хозяев жилья.

Прибор вместе с установкой обойдется в сумму от 3,5 тысяч до 5 тысяч рублей. Расходы по установке и обслуживанию предложено возложить на газораспределительные компании, а деньги на это собирать с жильцов. Парламентарии предложили устанавливать счетчики за счет взносов на капитальный ремонт. По словам Сазановой, это снижает финансовую нагрузку на домохозяйства, но не позволит оборудовать газовыми датчиками в короткие сроки все многоквартирные дома.