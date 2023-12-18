В России могут компенсировать 50% затрат на отопление домов ветеранам боевых действий

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий подготовил и направил на заключение правительства России законопроект, устанавливающий скидку 50% ветеранам боевых действий на оплату топлива для отопления частных домов. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Изменения предлагается внести в закон "О ветеранах". Так, статья 16 может дополниться новой нормой, согласно которой для ветеранов боевых действий вводится компенсация расходов на оплату топлива, "приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива - при проживании в домах, не имеющих центрального отопления". Речь идет как о твердом топливе (уголь, дрова), так и о сжиженном газе в баллонах, предназначенном для бытовых отопительных систем.

Как пояснил ТАСС Слуцкий, в условиях проведения специальной военной операции государство должно заботиться о ветеранах боевых действий и уже сейчас подготовить достойный уровень жизни для них. "Наша инициатива касается тех ребят, которые проживают в собственных домах, на селе, там, где нет центрального отопления. Мы предлагаем компенсировать половину стоимости твердого топлива или иных вариантов, например, газа в баллонах. Для тех, кто живет в многоквартирном доме, меры поддержки уже внедрены, ситуацию нужно сбалансировать" - добавил он.