Важный документ публикует сегодня "Российская газета", и он касается буквально всех граждан.

Речь идет о поправках в наше законодательство, которые должны усилить защиту персональных биометрических данных граждан. Точнее, серьезно ужесточается наказание за нарушение законодательства в области персональных данных. Так, в частности, за сбор личной информации человека без согласия его владельца должностным лицам придется раскошелиться на штраф до 300 тысяч рублей. Но это самое "скромное" наказание. Дальше все куда серьезнее.

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Для тех, кто не очень разбирается в этих терминах, уточним, что к биометрическим персональным данным относятся сведения, которые "характеризуют физиологические и биологические особенности человека". Сюда же относятся изображение его лица, голос. Именно по этим данным можно установить личность человека. Роскомнадзор уточняет: физиологические данные - это отпечатки пальцев, радужная оболочка глаз, анализ ДНК, рост, вес и прочее.

Те же пропуска на работу расцениваются как биологические данные гражданина.

Новый закон вносит изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Он устанавливает, что за нарушения требований при размещении и обновлении биометрических персональных данных банками, МФЦ и "иными организациями" штраф для должностных лиц составит от 100 тысяч до 300 тысяч рублей и для юридических лиц - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Составлять протоколы о таких правонарушениях, а также рассматривать подобные дела смогут должностные лица Банка России и Роскомнадзора.

Кроме того, закон увеличивает размеры штрафов за обработку персональных данных без согласия гражданина, подчеркнем, в письменной форме, либо с нарушением установленных требований к составу сведений, включаемых в такое согласие. Штрафы для рядовых граждан составят от 10 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 до 300 тысяч рублей и для юридических лиц - от 300 до 700 тысяч рублей. Для сравнения: раньше тот же штраф для юрлиц максимально доходил до 50 тысяч рублей.