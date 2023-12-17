Мошенники начали использовать новые схемы обмана с купюрами

Заслуженный юрист России, Иван Соловьев, предупредил общественность о новых способах мошенничества, связанных с новыми купюрами. Одна из таких схем — звонок от якобы «сотрудника Центробанка», предлагающего проверить подлинность новых купюр, пишет агентство «Прайм».

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Преступники уговаривают установить поддельное приложение на мобильный телефон для проверки денег, что открывает им доступ к устройству и онлайн-банкингу жертвы.

В другом случае мошенники представляются соцработниками, предлагая обменять «старые» купюры на «новые». Это может привести к краже денег и ценностей из дома.