СМИ: батончики KitKat превратились в деликатес

Батончики KitKat (от Nestlé Global) исчезли с прилавков российских магазинов и превратились в настоящий деликатес, пишет Telegram-канал Mash.

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По данным канала, в настоящее время возможно купить турецкий, российский, японский варианты сладости, но оригинальный найти практически невозможно.

Это связано с тем, что на складах закончились запасы, а новые шоколадки в Россию не завозятся из-за санкций.