СМИ: батончики KitKat превратились в деликатес
Батончики KitKat (от Nestlé Global) исчезли с прилавков российских магазинов и превратились в настоящий деликатес, пишет Telegram-канал Mash.
По данным канала, в настоящее время возможно купить турецкий, российский, японский варианты сладости, но оригинальный найти практически невозможно.
Это связано с тем, что на складах закончились запасы, а новые шоколадки в Россию не завозятся из-за санкций.
Кроме того, российский и другие варианты сладости стоят существенно дороже, чем оригинальная. На маркетплейсах цена составляет от 30 до 140 рублей за штуку, в зависимости от фасовки и страны.
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