Стало известно о резком росте цен на живые новогодние елки

В России почти в два раза выросла стоимость живых новогодних елок, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, причиной этому стали введенные против РФ санкции и дорогостоящая логистика: одно хвойное дерево приходится провозить через три границы.

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Как передает канал, цена ели высотой около двух метров составляет около 12 тысяч рублей, чуть выше двух метров — почти 19 тысяч рублей. При этом год назад стоимость новогоднего дерева в среднем не превышала 10 тысяч рублей. Продавцы рассказали, что в 2023 году сильно усложнилась доставка елей в Россию. Деревья едут из Германии через Чехию и Белоруссию, что сильно влияет на их конечную цену. Стоимость российских елей, по данным канала, также сильно выросла.