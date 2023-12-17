Путин подтвердил отмену комиссий для пенсионеров

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что все пенсионеры, а не только льготные категории, будут освобождены от банковской комиссии при оплате услуг ЖКХ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя руководителя фракции «Единой России» Андрея Исаева.

Исаев сказал, что глава государства провел встречу с депутатами, где еще раз напомнил: отмена комиссии будет распространяться на всех пенсионеров.

«Путин это подтвердил на встрече с руководителями фракций», — сказал парламентарий.

До этого Госдума и Совет Федерации приняли закон об отмене банковских комиссий с обязательных коммунальных платежей для граждан, нуждающихся в социальной поддержке.