ЕС начал письменную процедуру утверждения 12-го пакета санкций против РФ – СМИ

Евросоюз начал письменную процедуру утверждения 12-го пакета санкций против России. Об этом со ссылкой на источник в институтах ЕС сообщает ТАСС. "Письменная процедура инициирована, она должна пройти быстро, санкции вступят в силу в ближайшее время, в крайнем случае в начале следующей недели", – рассказал дипломат. Начало процедуры утверждения стало возможным после того, как Австрия сняла вето на данный пакет. Отмечается, что в пакет войдет в том числе запрет на поставки в страны сообщества российских ювелирных алмазов. Ранее власти Австрии блокировали новый пакет санкционных мер против РФ, потребовав от Киева убрать австрийские банковские группы Raiffeisen Bank International из черного списка организаций, "поддерживающих Россию". До этого в ЕС согласовали введение уголовной ответственности за нарушение санкций.