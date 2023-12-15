Росфинмониторинг предупредил о новой схеме мошенников

«В Росфинмониторинг все чаще поступают обращения граждан о фактах мошенничества. Злоумышленники звонят гражданам, представляются сотрудниками Росфинмонторинга (или "передают" им трубку) и сообщают о каких-либо манипуляциях с деньгами или счетами (несанкционированных переводах, получении кредита на их имя, "заморозках" и др.). При этом злоумышленники под разными предлогами просят собеседников передать конфиденциальные данные, совершить платежи по предоставленным реквизитам», — рассказали в ведомстве.