В Росфинмониторинге рассказали о способах обмана граждан

Росфинмониторинг предупреждает о новом виде мошенничества, связанного с звонками гражданам от несуществующих представителей ведомства. Аферисты выдают себя за сотрудников Росфинмониторинга и утверждают о фиктивных манипуляциях с финансами или банковскими счетами получателя, пишет РИА Новости.

Под различными предлогами мошенники просят собеседников передать конфиденциальные данные или осуществить платежи по предоставленным реквизитам. Они используют фальшивые удостоверения, поддельные письма от ведомства с поддельными печатями, символикой и фиктивными подписями должностных лиц. В некоторых случаях на фальшивых документах размещают QR-коды, ведущие на официальный сайт Росфинмониторинга, чтобы создать иллюзию подлинности.