В Госдуме предложили помочь россиянам с долгами по кредитам

При увеличении налоговой нагрузки на граждан могут стать актуальными меры поддержки со стороны государства. К примеру, можно так же, как во время пандемии коронавируса, провести реструктуризацию задолженностей. Помочь россиянам с долгами по кредитам разговоре с «Лентой.ру» предложил депутат Госдумы Николай Арефьев.

В Госдуме предложили помочь россиянам с долгами по кредитам
© ТАСС

Ранее сообщалось, что кадастровая стоимость жилья в России после переоценки в среднем выросла на 20-25 процентов. Из-за этого налог на недвижимость в скором времени также увеличится.

«Можно провести реструктуризацию задолженностей, как во время коронавируса. Отсрочки платежей. Можно субсидировать процентные ставки, как было всегда, можно погашать кредиты. У нас огромные золотовалютные резервы — возьмите деньги оттуда и перекредитуйте людей, дайте ссуду, оплатите процентные ставки», — предложил политик.

Кроме того, по мнению Арефьева, необходим больший контроль над банковской системой. В частности, в том, что касается ставок.

«Они заработали огромные деньги из-за процентов, пора уже ограничивать их по ставкам. У государства достаточно рычагов для того, чтобы не ставить население в трудное положение, но будет ли на это политическая воля? Мы, депутаты, молчать не будем, будем предлагать. Но уж как получится», — заключил депутат.

Ранее президент России Владимир Путин оценил необходимость ликвидации микрофинансовых организаций. Он подчеркнул, что злоупотребляющие полномочиями микрофинансовые организации (МФО) нужно «приводить в чувство».

По данным сервиса «Выберу.ру», в 2023 году россияне стали чаще занимать до зарплаты. Оформлять кредиты стала почти треть граждан. 38 процентов респондентов иногда берут займы до зарплаты, несмотря на имеющиеся кредиты.

Личный счет
Николай Арефьев
Владимир Путин
Госдума