Наибольший рост зарплат в 2023 году оказался у педагогов и госслужащих

Наибольший рост зарплат в этом году показали сферы образования и культуры, а также государственной службы. Об этом сообщают «Известия». Оклад специалистам указанных сфер повысили в среднем на 20% – с 45 до 54 тысяч рублей. По словам экспертов, основной драйвер динамики роста зарплат – это конкуренция. Повышенный спрос наблюдается в производственных отраслях, строительстве, логистике. При этом самые низкие темпы роста зарплат зафиксировали производстве и IT. Причиной подобного специалисты называют уже высокие оклады в этих сферах.