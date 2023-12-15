Эксперт предупредил о замаскированных под вклады рискованных продуктах

Кандидат экономических наук Лазарь Бадалов рассказал «Прайму», что некоторые российские банки предлагают вклады «с двойным дном» — инвестиционные продукты под видом депозитов. Разоблачают такие вклады ставки выше рыночных.

Бадалов рассказал, что называется такая практика мисселлинг — когда покупателя намеренно вводят в заблуждение о товаре или услуге.

«Нельзя сказать, что это были массовые случаи, но все-таки они встречались», — подчеркнул эксперт.

Позже клиенты выясняют, что открыли не вклад, а инвестиционный продукт, доход по которому не гарантирован и зависит от выполнения определенных условий. По словам Бадалова, гарантий, что доход от инвестпродукта будет выше дохода от вклада, нет.

Для борьбы с мисселлингом Центробанк в 2022 году ввел регулирование продажи сложных финансовых продуктов. Теперь банки обязаны устно и письменно разъяснять клиентам, что продукт, которым они решили воспользоваться, не является вкладом и не застрахован в государственной системе.

Однако полностью искоренить практику продажи вкладов с двойным дном невозможно, подчеркнул Бадалов.

Классические депозиты застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ). Максимальная сумма компенсации, которую можно получить в АСВ, составляет 1,4 миллиона рублей. Если вклад был больше, оставшуюся сумму нужно взыскивать в рамках ликвидации или банкротства банка.