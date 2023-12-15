Экономист раскрыл методы вербовки в финансовые пирамиды

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Число финансовых пирамид рекордно выросло в России, так как они кажутся особенно привлекательными, когда люди находятся в неустойчивом положении. Кроме того, большим охватам способствует виртуальность, рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В беседе с «Лентой.ру» он описал методы вербовки в подобные структуры.

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Людей всегда втягивают в финансовые пирамиды одинаковым образом — обещая необыкновенные доходы, выше рыночных, сообщил эксперт.

При этом сейчас особо космических цифр тоже не предлагают, потому что на сверхвысокие доходы уже никто не ловится, предлагают достаточно высокие, но все-таки в пределах разумного Михаил Беляев экономист

Беляев также отметил, что финансовая пирамида, как правило, маскируется под какое-то сверхдоходное предприятие.

«Раньше в нем обязательно был иностранный участник, сейчас это меньше привлекает людей. Вместе с тем какие-то золотые прииски до сих пор для многих людей остаются привлекательными. Во многом ссылаются на какие-то сверхдоходные новые отрасли экономики, связанные, например, с производством каких-нибудь новых материалов или электроники. То есть вам не просто говорят: "Дайте денег, а через месяц или полгода получите в два-три раза больше", а все-таки пытаются подтянуть под это какую-нибудь аргументацию», — привел примеры собеседник «Ленты.ру».

К тому же, по словам экономиста, финансовые пирамиды обещают привилегированное положение и какие-то привлекательные бонусы за привод еще какого-то количества участников.

Финансовые пирамиды используют одни и те же методы привлечения аудитории, так как их суть всегда заключается в одном и том же, высказался Беляев. Так, если посмотреть на документы предприятия, можно увидеть, что его доход зависит не от результатов производственной деятельности, а от притока новых средств. Это главный признак того, что перед вами финансовая пирамида, подчеркнул аналитик. Таким образом деньги участникам выплачиваются за счет средств тех, кто пришел после них.

«Опасность заключается в том, что, во-первых, приток может закончиться, во-вторых, вы никогда не знаете, в какой момент организаторы этих самых пирамид наберут себе достаточно денег, чтобы забрать их, переведя на дальние счета, и уйти с рынка, уехав далеко-далеко. Получить свои деньги назад невозможно, потому что все это оформляется в виде добровольных взносов без каких-либо обязательств со стороны компании. Нет какой-либо надежды, что они вернутся, даже если правоохранительные органы признают это пирамидой — или невозможно будет найти учредителей, или если возможно, то на счетах компании, денег уже просто не будет», — заключил эксперт.