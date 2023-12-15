Россияне начали экономить на услугах связи

Российские абоненты начали экономить на услугах связи, переходя на конвергентные тарифы. Ими уже пользуются более 30% абонентов, пишут «Известия» со ссылкой на данные TelecomDaily.

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Речь идёт о сотовой связи, домашнем интернете, платном ТВ и других услугах в рамках одного пакета. На конец первого полугодия 2023 года конвергентом пользовалось чуть более 20% абонентов, за полгода количество выросло на 10%. Еще 41% респондентов рассматривают возможность таких подключений.

Схемой «все услуги по одному счету» пользуется около 36% абонентов МТС. Для «Вымпелкома» и «Ростелекома» (вместе с Tele2) этот показатель составляет 30% и 27% соответственно. В самом «Ростелекоме» сообщили, что количество новых клиентов, подключающих конвергентные предложения, увеличивается ежегодно в среднем на 40%.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин подтверждает, что рост популярности конвергентных тарифов связан с растущей экономией и рациональным потребление. По его словам, подключая несколько услуг на один счет, абонент может сократить расходы на оплату услуг связи на 25%.