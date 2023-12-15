Центробанк изменил режим спецсчетов типа «С»
Банк России изменил режим спецсчетов типа С, где блокируются средства нерезидентов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на соответствующее решение совета директоров ЦБ.
Как пояснил представитель регулятора, в первую очередь изменения были нужны для исполнения указа президента № 844, который устанавливает возможность для россиян продать заблокированные иностранные ценные бумаги недружественным нерезидентам за счет денег на спецсчетах.
Но в режим счетов типа «С» внесены и другие, «точечные», изменения, касающиеся возможности распоряжения деньгами на таких спецсчетах:
- появилась возможность брокеру и доверительному управляющему списывать свою комиссию;
- также появилась опция зачислять и списывать обязательные платежи, подлежащие уплате в соответствии с российским бюджетным законодательством (налоги, пошлины, сборы и др.);
- при этом исключена норма об уплате налогов со счета типа «С» резидентами, так как они уплачивают налоги с иных счетов в России;
- другое изменение коснулось возможности покупки нерезидентами ОФЗ за счет средств на спецсчетах – теперь приобретать государственные российские облигации иностранцы могут только на первичных аукционах, но не на вторичном рынке.
Описанные изменения могут быть нацелены на закрытие пробелов в регулировании, которые проявились на практике, предполагает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова. Однако на этом их роль не заканчивается.
Незначительная, казалось бы, поправка о запрете нерезидентам покупать ОФЗ за счет средств на спецсчетах только на первичных аукционах может свидетельствовать как о том, что у иностранцев не было спроса на оплату госбондов средствами со счетов типа «С», так и о том, что такой спрос был, но ЦБ счел необходимым закрыть эту возможность для сохранения средств на спецсчетах для исполнения сделок в рамках обмена активами, добавляет Винокурова.
Запрет резидентам на уплату налогов деньгами со спецсчетов директор Ассоциации розничных инвесторов (АРИ) Илья Херсонцев связывает с попытками властей стабилизировать курс рубля. С того момента, как ЦБ разрешил использовать эти средства резидентам для уплаты налогов, некоторые участники рынка выстраивали вокруг этого свои инвестиционные стратегии, поделился он. Такие игроки покупали ОФЗ в западном периметре с дисконтом и, не заводя их в российскую инфраструктуру, направляли средства от погашения на счета типа С и с них гасили налоги. Экономию на налогах от такой стратегии Херсонцев оценил примерно в 30–50%.
Минфин на этом ничего не терял, потому что все равно полностью гасит и выплачивает купоны по ОФЗ (часть средств идет на счета типа С), отмечает Херсонцев. Но чтобы купить облигации, инвестор должен был приобрести иностранную валюту и отправить ее зарубежному брокеру, из-за чего возникал отток капитала из России. Это и решил остановить ЦБ новым решением, полагает Херсонцев.
В начале ноября президент России Владимир Путин подписал указ, создающий возможности для проведения обмена заблокированными в России и за рубежом активами российских и иностранных инвесторов. Этот указ (N844 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг» ) был опубликован 8 ноября.
Пока, согласно указу президента, механизм касается только бумаг заблокированных в первую волну санкций в НРД (депозитарий попал под ограничения ЕС в июне прошлого года, в результате чего там были заморожен ИЦБ, принадлежащие россиянам). Однако в начале декабря замминистра финансов Иван Чебесков утверждал , что инвесторы, активы которых были заблокированы из-за санкций США, введенных в начале ноября этого года в отношении СПБ биржи и ее «дочек», также смогут разморозить свои ИЦБ по указу президента.
«Я не вижу какой-то разницы с точки зрения инвесторов в этом вопросе», — говорил он.