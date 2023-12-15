RT: 33% россиян хотят заменить новогодний корпоратив на премию

Многие работающие жители России признались, что с ужасом думают о новогоднем корпоративе – об этом заявили 46% участников соответствующего опроса. Еще 33% респондентов отметили, что с удовольствием заменили бы корпоратив на премию по итогам года, сообщает RT со ссылкой на результаты исследования. Корпоратив из праздника в последнее время превратился в "обязаловку", по мнению 22% опрошенных. 37% россиян заявили, что для них участие в подобном празднике является "добровольно-принудительным". При этом по своей воле пойти на корпоратив готовы 77% респондентов. О наличии спиртных напитков на праздновании Нового года с сотрудниками рассказали 62% опрошенных, однако 41% не употребляют алкоголь. 27% из них не желают пить при начальстве. Некоторые признались, что хотя бы раз в жизни жалели, так как не смогли "вовремя остановиться" (14%). Уволиться с предыдущей работы из-за спиртного на корпоративе пришлось 5% респондентов. Всего в исследовании, проведенном в рамках проекта "HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций" и платформы "Академия здоровья" для "АльфаСтрахования", приняли участие более 1,3 тыс. человек. Напомним, аналитики также выяснили, что 18% россиян будут работать во время новогодних выходных. В основном это рабочие и инженеры непрерывно действующих производств, врачи, медсестры, работники ЖКХ.