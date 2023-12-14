Цены на советские елочные игрушки достигли 10 млн рублей

Россияне начали выставлять на продажу наборы елочных игрушек со времен СССР. Самым дорогим оказался набор за десять миллионов рублей, следует из объявления на сервисе Avito.
Следуя объявлению о продаже, житель Ростова-на-Дону продает за десять миллионов рублей большой набор старинных елочных игрушек, которые сохранились со временем СССР. Еще один ростовчанин назвал свой набор редчайшим и запрашивает за коллекцию пять миллионов рублей.
Коллекционер из Омска оценил свои раритетные игрушки в 4,25 миллионов рублей. Он отметил, что готов торговаться и договариваться об устраивающей цене. В Республике Адыгея выставили на продажу шесть елочных игрушек СССР за четыре миллиона рублей.
Российские школьники рассказали, какие ждут подарки на Новый год. Самыми желанными для детей стали смартфоны, наушники, колонки, планшеты или VR-гарнитура. На втором месте оказались наборы конструкторов по мотивам популярных компьютерных игр, например, Minecraft.