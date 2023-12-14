Эксперты раскрыли "РГ", как "вычислить" финансовую пирамиду

Успешные "инвестстратеги" и "финансисты", которые обещают всем баснословные доходы от вложений в некие высокоприбыльные активы, продолжают будоражить умы некоторых россиян, мечтающих о легких деньгах. Как правило, мошенники занимаются поиском своих жертв в интернете, мессенджерах и соцсетях. И очень часто за их яркими лозунгами и активной пропагандой скрываются настоящие финансовые пирамиды. О том, как распознать эти структуры и чем они опасны, рассказали опрошенные "Российской газетой" эксперты.

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Финансовые пирамиды в России: от СССР до современности

Финансовые пирамиды известны в России с 1990-х годов, напомнила в разговоре с "РГ" зам. зав. кафедры Институциональной экономики ИЭФ ГУУ, член Ассоциации "Системная экономика" Светлана Сазанова.

"Мало кто помнит, что еще в советский период люди получали так называемые "письма счастья", в которых предлагалось направить 5 рублей автору письма, а само письмо еще пяти адресатам, чтобы в будущем получить 25 рублей - неплохие по тем временам деньги. Пирамида МММ под управлением Сергея Мавроди и другие пирамиды 1990-х гг. пришли на подготовленную почву - люди жаждали легких и быстрых денег", - сказала она.

Эксперт отметила, что подобная мотивация актуальна и сейчас, изменились лишь инструменты и виды финансовых пирамид. Наиболее распространенными финансовыми пирамидами все так же остаются "инвестиционные", но все большее распространение получают "образовательные" и "гейм-пирамиды".

Определение финансовой пирамиды в законодательстве РФ

Законодательно определение компаний с признаками "финансовой пирамиды" звучит так: "Деятельность по привлечению денежных средств или иного имущества, при которой выплата дохода или предоставление иной выгоды осуществляются за счет привлеченных денежных средств и или иного имущества при отсутствии инвестиционной и (или) иной законной предпринимательской или иной деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств и (или) иного имущества, ответственность за которую предусмотрена статьями 14.62 КоАП РФ, 172.2 или 159 УК РФ.", пояснил руководитель Аналитического центра Банки.ру Дмитрий Хмелев.

По каким признакам можно распознать финансовую пирамиду

Существует ряд ключевых признаков, по которым можно распознать финансовую пирамиду.

Во-первых, это обещание высокой доходности, в несколько раз превышающей рыночный уровень. "Должно насторожить, когда вам предлагают какую-то доходность сильно превышающую доходность по основным финансовым инструментам - вкладам, облигациям. Всегда помните, что инвестиции - это риск. Напомним, что на сегодняшний день ключевая ставка ЦБ составляет 15%. Поэтому если вам обещают более высокую гарантированную доходность, то это повод как минимум насторожиться. И важно помнить - чем выше потенциальная доходность, тем выше и риски полной или частичной потери средств", - предупреждает Хмелев.Во-вторых, это гарантирование доходности (что запрещено на рынке ценных бумаг).В-третьих, это агрессивная реклама в средствах массовой информации и сети Интернет с обещанием высокой доходности. "Часто крупные финансовые пирамиды для раскрутки привлекают и медийно узнаваемых лиц", - констатирует руководитель Аналитического центра Банки.ру.В-четвертых, это отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации о ее собственниках, месте нахождения и т.д.Пятый признак - выплата денежных средств производится за счет новых привлеченных участников.Шестое - отсутствие собственных основных средств, других дорогостоящих активов.И, наконец, седьмой важный признак - нет точного определения деятельности организации; отсутствие лицензии на осуществление деятельности на финансовом рынке / информации в реестрах Банка России.

Как мошенники заманивают доверчивых граждан

Мошенники заманивают доверчивых граждан в свои сети обещанием сверхдоходностей, причем зачастую именно быстрых сверхдоходностей, отметил Хмелев. "Кроме того, надо отметить, что часто мошенники - неплохие психологи и завлекают в свои сети слои населения с невысокой степенью финансовой грамотности", - добавил он.

Однако, по мнению Сазановой, далеко не все участники пирамид настолько наивны, чтобы не понимать, в чем они участвуют. Некоторые надеются, что успеют получить выплаты - разумеется, за счет других вкладчиков, и вовремя выйти из пирамиды, однако не у всех это получается, объяснила эксперт.

"Глубинная мотивация участников финансовых пирамид заключается в том, что они готовы получить свой доход даже за счет других, следующих, участников. В итоге спрос рождает предложение. Фактически, и организаторы, и участники финансовых пирамид обладают "криминальным мышлением", - уверена Сазанова.

Как обезопасить себя от участия в финансовой пирамиде

Хмелев перечислил для читателей "РГ" основные шаги, которые надо учитывать при выборе финансовой организации:

Обязательно проверить организацию на наличие лицензии в "Справочнике финансовых организаций" на сайте ЦБ;Избегать организаций, предлагающих доходность намного выше рыночной;Избегать организаций, предлагающих гарантированный доход от инвестиций;Всегда помнить, что чем выше потенциальная доходность, тем выше и риски полной или частичной потери средств;Должны насторожить высокие выплаты по партнерской программе в несколько раз превышающие бонусы по партнёрским программам крупных банков или инвестиционных компаний, брокеров;Кроме того, должно насторожить отсутствие информации о владельцах компании, ее активах, места регистрации, адреса и т.д.И, главное, помните: бесплатный сыр бывает только в мышеловке. При наличии любых сомнений вы можете направить запрос в Интернет-приемную Банка России.