Эксперт дал советы, которые помогут не нарваться на финансовую пирамиду

Для того чтобы не столкнуться с финансовой пирамидой, необходимо перед вкладыванием средств ознакомиться со сферой финансов и проверять акции на Мосбирже перед их покупкой. Такие рекомендации дал экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в беседе с НСН.

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Эксперт связал рост числа финансовых пирамид в России со стремлением граждан быстро разбогатеть. Он отметил, что такие проекты будут существовать на рынке до тех пор, «пока есть интернет». Собеседник предположил, что финансовые пирамиды пропадут только в случае реализации на государственном уровне стратегии плановой экономики.

Он указал на необходимость изучать сферу финансов в популярных Telegram-каналах. Также, по словам эксперта, доверять инвестированию в криптовалюту не следует. Разуваев назвал акции, облигации, недвижимость реальными активами, которые дают денежный поток.