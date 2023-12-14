У нас в последнее время производители идут по пути различных манипуляций с упаковкой пищевой продукции. Они сокращают объем, вес, количество продуктов в упаковке, при этом зачастую не меняя ее внешний вид. Потребителям очень сложно ориентироваться в этих условиях и выбирать по-настоящему выгодный товар. Перед покупателями может стоять, например, пять внешне одинаковых пакетов молока, однако количество миллилитров в каждом из них будет отличаться на десятки. В таких условиях принимать взвешенное решение о покупке очень сложно. И регулятор обратил внимание на эту проблему, причем не в отношении всех категорий товаров, а сделал акцент именно на социально значимых продуктах. Во-первых, это товары повседневного спроса для всех потребителей, во-вторых, они пользуются повышенным спросом, в том числе, у социально незащищенной категории граждан - их интересы должны быть в приоритете. И одним из способов решения сложившейся проблемы является как раз стандартизация упаковки, а также запрет на использование для определенных товаров нестандартные веса или объемы.

Олег Павлов Глава общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива"