Эксперт оценил планы запретить производителям продуктов манипуляции с упаковкой
Глава "Общественной потребительской инициативы" Олег Павлов в разговоре с Рамблером рассказал о манипуляциях производителей продуктов питания с упаковкой своих товаров, а также оценил планы российских властей запретить использовать уменьшенную упаковку для социально значимых товаров.
Заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов ранее заявил, что производителям социально значимых товаров могут запретить занижать привычные объемы упаковки товара. Об этом сообщали "Известия". Евтухов отметил, что в технический регламент "О безопасности пищевой продукции" необходимо внести поправки об использовании стандартных упаковок весом 500 граммов, 1 килограмм, 1 литр, десяток яиц и так далее. Он подчеркнул, что занижение объема упаковки производителем помогает снизить его издержки, однако происходит за счет доверия покупателя.
У нас в последнее время производители идут по пути различных манипуляций с упаковкой пищевой продукции. Они сокращают объем, вес, количество продуктов в упаковке, при этом зачастую не меняя ее внешний вид. Потребителям очень сложно ориентироваться в этих условиях и выбирать по-настоящему выгодный товар. Перед покупателями может стоять, например, пять внешне одинаковых пакетов молока, однако количество миллилитров в каждом из них будет отличаться на десятки. В таких условиях принимать взвешенное решение о покупке очень сложно. И регулятор обратил внимание на эту проблему, причем не в отношении всех категорий товаров, а сделал акцент именно на социально значимых продуктах. Во-первых, это товары повседневного спроса для всех потребителей, во-вторых, они пользуются повышенным спросом, в том числе, у социально незащищенной категории граждан - их интересы должны быть в приоритете. И одним из способов решения сложившейся проблемы является как раз стандартизация упаковки, а также запрет на использование для определенных товаров нестандартные веса или объемы.Олег Павлов Глава общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива"
Эксперт подчеркнул, что при введении стандартных упаковок производители смогут использовать прежнее оформление, прежние средства индивидуализации и прежнюю форму.
"Но вес товара или его количество должно быть строго стандартизировано. И, на наш взгляд, это правильно. Это упростит выбор потребителю: он будет приходить в магазин, зная, что будет выбирать, например, молоко определенной жирности между производителями, которые предлагают объем 1 литр. Соответственно, он будет выбирать товар, исходя из цены, которая для него наиболее приемлема. То же самое касается сахара, круп, различных мясных продуктов, яиц и прочего", — сказал Павлов.
Специалист вместе с тем напомнил об альтернативном предложении, согласно которому на ценниках товаров должна быть указана информация о стоимости килограмма или литра продукции.
"Но, насколько мы помним, данная инициатива не встретила поддержки среди бизнеса, в том числе среди торговых сетей, которые не очень хотят менять свои ценники", — заявил специалист.
Ситуация, связанная с манипуляциями производителей с упаковкой, ухудшается, подчеркнул глава "Общественной потребительской инициативы".
"Такие практики, как сохранение прежнего внешнего вида упаковки при изменении объема или веса продукции, продолжают процветать. Поэтому, на наш взгляд, здесь необходимо принимать те или иные решения, чтобы потребитель был более защищен. Предложения Минпромторга, которые касаются, прежде всего, социально значимых продуктов, на наш взгляд, вполне взвешены и полезны", — заключил общественник.
Руспродсоюз ранее сообщил о росте стоимости минимальной месячной корзины продуктов на 5,3 процента.