Новые законы с 1 января 2024 года: кредитные каникулы

© Первоисточник

Ранее закон о потребительском кредите предусматривал предоставление отсрочки для заемщиков с ипотекой — так называемые «ипотечные каникулы». По отдельным ФЗ кредитные каникулы были доступны в связи с пандемией COVID-19, потом в качестве меры поддержки экономики и граждан в условиях санкций, а после — для лиц, участвующих в специальной военной операции.

Видео дня

Такие законы действовали на временной основе. С 1 января 2024 года у россиян появятся бессрочное право на кредитные каникулы, и их можно будет взять в любое время действия кредитного договора.

Суть нового закона заключается в том, что теперь заемщик, который соответствует условиям нового закона, может получить отсрочку, длительность и дату которой определяет сам должник. Льготный период может длиться до шести месяцев. Сведения о каникулах останутся в кредитной истории заемщика, но не испортят ее.

В течение льготного периода со стороны кредитора не допускается:

начисление неустойки, обращение взыскания на предмет залога или к поручителю заемщика, требование по досрочному погашению долга.

В течение льготного периода на текущий долг будут начисляться проценты. Их нужно выплатить в конце срока кредита теми же платежами, которые изначально предусмотрены договором.

Получить отсрочку по новому закону смогут две категории граждан:

Должники, у которых снизился доход более чем на 30% по сравнению со средним уровнем за предыдущий год. Среднемесячные доходы берут за два месяца перед обращением, сравнивают со средним доходом в предыдущем году. Подтвердить снижение нужно документально, например, справкой о доходах и суммах налогов. Заемщики, которые пострадали от чрезвычайной ситуации — аварий, катастроф, стихии или других бедствий. Должник должен проживать в зоне ЧС, его имуществу нанесен ущерб и нарушены условия жизни.

Правительство установило максимальные размеры кредитов, по которым оформляется льготный период:

1,6 млн рублей по автокредитам, 450 тыс. рублей по остальным кредитам и займам,

150 тыс. рублей по кредитным картам.

Источник: brobank.ru.

The post

first appeared on