Названы самые обманчивые способы экономить

Если хранить деньги дома, то это может привести к импульсивным покупкам, а не поможет сэкономить. Об этом сообщает «Газета.ру». Вторым обманчивым способом экономии эксперты называют кешбэк. Люди часто совершают покупки, чтобы получать часть потраченных денег обратно. Однако из-за этого некоторые покупатели перестают контролировать свои финансы и бездумно тратят деньги. Специалисты советуют пользоваться им только для покупки нужных товаров.Еще одна ошибка - отсутствие контроля при покупке продуктов. Как говорят эксперты, чтобы избежать лишних трат, нужно создавать меню на неделю. Это поможет отслеживать, что именно нужно купить.