Скачок цен или сезонная наценка. Что подорожает, а что подешевеет перед Новым годом

До конца года стоимость стройматериалов, товаров для дома, мебели и декора может значительно скорректироваться. О том, что будет с ценами, выяснило издание Life.

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По мнению владельца строительной компании «Дом Лазовского» Максима Лазовского, в преддверии Нового года подорожают самые простые материалы, которые доступны для покупки в сетевых строительных гипермаркетах. Он отметил, что речи о глобальном росте цен не идет. Эксперт уточнил, что в данном случае можно говорить исключительно о сезонной наценке, которая часто компенсируется акционными товарами других категорий.

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Специалист предупредил о повышении стоимости фурнитуры, лаков, красок, отделочных материалов. Также, по его словам, рост цен затронет обои и напольные покрытия.

Вместе с тем собеседник прогнозирует стабилизацию цен на многие товары после праздничных дней. По большей части это касается товаров отечественного производства, в основе которых лежат общестроительные материалы (дерево, металл и прочее), отметил Лазовский. Однако динамика не затронет импортные материалы и материалы с высокой долей импортных составляющих, указал он.

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По словам руководителя направления «Сопровождение» ГК CMS Николая Переславского, перед праздниками стоимость некоторых стройматериалов может подняться в связи с ростом спроса. Как уточнил он, рост цен коснется керамической плитки, ламината, красок, клея, крепежей и отделочных материалов. Однако, по мнению эксперта, цены изменятся не столь значительно (на 5–8%). Эксперт пояснил, что российская валюта в последнее время демонстрирует устойчивость.

Среди товаров, которые, вероятно, подешевеют, — светильники, аксессуары для ремонта, строительные блоки, грунтовка и шпатлевка, считает Переславский. Он полагает, что продавцы объявят скидки (до 15%) на некоторые модели инструментов, электротехники. Эксперт не ожидает серьезного удорожания стройматериалов в следующем году. По его мнению, рост цен составит порядка 15%.

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Генеральный директор интерьерной компании Mr.Doors Сергей Шихов обратил внимание на наличие на рынке скидок на довольно широкий ассортимент товаров.