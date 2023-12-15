В России может появится долевой вид страхования

«Огромный минус – это высокие комиссии по инвестиционной части, потому что компания, с которой вы заключаете договор, она с вас возьмет комиссию за то, что она распределяет ваши денежные средства на инвестиции. Если мы говорим про страховую часть, то в таких продуктах, как правило, очень маленький набор страховых рисков. И, как правило, самая скудная страховая сумма, которую вы получите, если что-то случится. Что касается плюсов. Самый главный плюс – это то, что такие программы защищают ваш капитал от притязаний третьих лиц. Если у вас произойдет банкротство, допустим, или если вы разводитесь, то эта программа полностью останется на вас. Все денежные средства, которые вы в ней размещали, они не будут делиться ни при разводе, они не будут продаваться при банкротстве, на торгах, если у вас оно случится».