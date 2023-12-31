Кому повысят зарплату с 1 января

С 1 января во многих компаниях ожидается перерасчет зарплат. Издание Life разбиралось, кому и на сколько повысят оклады.

Юрист Елена Кузнецова отметила, что порядка 5 млн граждан могут рассчитывать на автоматическую прибавку к зарплате, связанную с увеличением МРОТ. Она подчеркнула, что со следующего года минимальный размер труда будет увеличен на 18,5%, до 19 242 рублей. Редакция издания также сообщила, что, по данным hh.ru, сделать прибавку к зарплате сотрудникам планируют 63% компаний.

По большей части это касается сфер машиностроения и оборудования, добычи и переработки ископаемых и строительства, говорится в публикации. В IT-сфере прибавка будет сделана более чем в 50% фирм. Также прибавка будет сделана в ретейле и ресторанном бизнесе, уточняют эксперты.

В компании Superjob сообщили об отсутствии предпосылок к снижению заработных плат не только в IT, но и в других сферах деятельности. Ситуация обусловлена жесткой конкуренцией за персонал, пояснили там.

По мнению директора торгового агентства ВЭД «С-Трейд» Семена Крамского, наибольшие прибавки в 2024 году ожидаются в госсекторе, нефтегазовой отрасли, в сфере управления, а также добычи полезных ископаемых.