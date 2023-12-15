Система страхования вкладов станет выгоднее

Страховое возмещение физлицам начнут выплачивать без учета их задолженности перед банками. Соответствующий законопроект Госдума приняла в третьем чтении на пленарном заседании 15 декабря.

В частности, предусматривается, что система страхования вкладов будет распространена на вклады адвокатов, нотариусов, средних предприятий, включенных в реестр МСП, социально ориентированных НКО и профсоюзов.

Важная новелла проекта состоит в том, что при выплате возмещения при наступлении страхового случая физлицам не будут учитывать их задолженность перед банком. Это сделает систему страхования вкладов более выгодной для россиян.