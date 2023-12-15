Дума приняла закон о порядке перевода пенсионных накоплений в долгосрочные сбережения

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об изменениях в порядке перевода средств пенсионных накоплений в состав средств пенсионных резервов в качестве единовременного взноса по договору долгосрочных сбережений. Документ инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Закон разработан для совершенствования и оптимизации процесса формирования долгосрочных сбережений граждан, говорится в пояснительной записке. Основные изменения, предусмотренные документом, касаются порядка перевода средств пенсионных накоплений в состав средств пенсионных резервов в качестве единовременного взноса по договору долгосрочных сбережений, в том числе в части информирования застрахованных лиц о статусе поданного заявления о единовременном взносе.

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Документ также наделяет уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг полномочиями по рассмотрению обращений в отношении договоров долгосрочных сбережений в целях досудебного урегулирования споров потребителей финансовых услуг. Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) наделяется правом формировать долгосрочные сбережения со дня внесения Банком России в реестр лицензий фондов сведений о регистрации Банком России правил формирования долгосрочных сбережений фонда, а также заниматься обязательным пенсионным страхованием со дня внесения Банком России в реестр лицензий фондов сведений о постановке фонда на учет в системе гарантирования прав застрахованных лиц.

Принятым законом вводится понятие "администратор софинансирования" - это "лицо, осуществляющее расчет размера дополнительного стимулирующего взноса по договору долгосрочных сбережений в соответствии с федеральным законом". "Деятельность администратора осуществляет лицо, которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с федеральным законом "О центральном депозитарии" или являющееся юридическим лицом, все акции (доли) которого принадлежат центральному депозитарию", - говорится в тексте документа. Предусматривается включение администратора софинансирования в процесс государственной поддержки формирования долгосрочных сбережений. За неисполнение своих обязанностей администратор софинансирования будет нести административную ответственность.

Поправки ко второму чтению

Правительство РФ будет устанавливать порядок расчета объема доли резерва Фонда пенсионного и социального страхования РФ по обязательному пенсионному страхованию, за счет которого осуществляется господдержка формирования долгосрочных сбережений. Минцифры совместно с организацией, определенной правительством, осуществляет разработку и размещение на портале "Госуслуги" интерактивных форм заявления о единовременном взносе и уведомления об отказе от перевода средств пенсионных накоплений в качестве единовременного взноса по договору долгосрочных сбережений в порядке, установленном законодательством РФ, в срок не позднее 1 апреля 2024 года.

Также уточняется понятие "актуарный дефицит", а Банк России наделяется полномочием по установлению требований к порядку расчета актуарного дефицита.

Законом уточняются особенности конкурсного производства в отношении НПФ, а также порядок назначения накопительной пенсии при наличии средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета или на пенсионном счете накопительной пенсии.

Срок действия договоров доверительного управления средствами пенсионных накоплений с государственной управляющей компанией, договора доверительного управления средствами выплатного резерва и договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, с государственной управляющей компанией средствами выплатного резерва, заключенных до 1 января 2024 года, составляет 99 лет со дня заключения соответствующего договора. При этом внесение в эти договоры изменений о продлении срока их действия не требуется.

Закон вступит в силу с 1 января 2024 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.