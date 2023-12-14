Цены на шоколад растут: с чем это связано, как он подорожает в 2024 году

Россиян вновь предупредили о резком увеличении стоимости шоколада. Производители вынуждены поднимать цены из-за дефицита какао-бобов на мировом рынке. Помимо этого, растут расходы на упаковку и логистику, а курс рубля за последний год заметно упал. NEWS.ru рассказывает, как подорожают сладости до Нового года и что будет с ценами на шоколад в 2024 году.

Почему дорожает шоколад

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Российское подразделение Barry Callebaut (производитель шоколада и какао-продуктов) предупредило о росте стоимости продукции, пишет РБК со ссылкой на письмо компании партнерам.

Из письма следует, что с 1 января 2024 года средневзвешенное повышение отпускных цен составит 20%. Это решение принято на фоне повышения цен на какао-бобы, логистику и упаковку, а также ослабления рубля. Представитель Barry Callebaut в России от комментариев отказался, отмечает издание.

Управляющий подмосковной кондитерской фабрикой «Господарь» (специализируется на производстве тортов) Сергей Сурмач рассказал: за год сырье выросло в цене в среднем на 30–50%, а транспортная упаковка и тара — на 50%. А по данным гендиректора кондитерской фабрики «Алкион» Алексея Грачева, цена на сырье выросла за год в два — три раза.

Кроме того, с начала 2023 года курс рубля упал по отношению к доллару на 29% (с 70 до 90 рублей).

Что происходит с ценами на какао-сырье

Эксперты ранее указывали, что мировые цены на кофе и какао-бобы быстро растут в этом году из-за неурожая и перебоев с поставками (прежде всего из-за сокращения производства в Западной Африке, на долю которой приходится две трети мирового урожая какао-бобов). В конце июня цены на какао-бобы поднялись до самого высокого уровня за 46 лет.

Только в ноябре средние мировые цены на какао-бобы выросли еще на 11%, рассказывает NEWS.ru гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов.

«Помимо этого, растет стоимость какао-масла, какао-пасты и какао-порошка, то есть всех тех ингредиентов, которые используются при производстве шоколада, шоколадных конфет, батончиков», — говорит эксперт.

Так, за год цены на какао-сырье поднялись на 30–35% в долларах, а в рублевом выражении — более чем в два раза.

Как ситуацию комментируют в Минсельхозе РФ

В Минсельхозе подтвердили, что на цену шоколадной продукции в первую очередь влияет стоимость сырья, которое не производится в России.

«Ценовая динамика связана с изменением курса рубля, а также с опасениями сокращения урожая в Кот-д’Ивуаре и Гане, которые являются основными производителями какао-бобов», — пояснили в ведомстве.

По данным Минсельхоза, за 10 месяцев текущего года производство шоколада в неупакованном виде в России выросло на 10,8%, до 215,5 тыс. тонн, в упакованном виде — на 7,4%, до 243,3 тыс. тонн.

Как уже выросли цены на шоколад в России

Из данных Росстата следует, что в ноябре 2023 года один килограмм шоколада стоил в рознице в среднем по стране 1021 рубль — и это на 2,5% меньше, чем в ноябре 2022 года. Глазированные шоколадом конфеты за год подорожали на 1,6%, до 452 рублей за килограмм, а натуральные шоколадные конфеты в ноябре стоили 851 рубль — на 0,4% дороже, чем год назад. Стоимость порошка какао в рознице выросла на 2% к прошлому году — до 928 рублей за килограмм.

В то же время в компании «Эвотор» NEWS.ru рассказали, что только в ноябре (всего за один месяц) плиточный шоколад и шоколадные конфеты подорожали на 3%, а шоколадные батончики ― на 1%. А за последний год средние цены на шоколад в плитках выросли на 8%, на конфеты ― на 4%, а на батончики ― на 6%.

По данным аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» (анализируют данные с онлайн-касс), с которыми ознакомился NEWS.ru, в декабре средний чек на шоколад и шоколадные изделия вырос до 368 рублей. Это на 12% больше, чем год назад. Аналитики отмечают, что на рознице рост цен на сырье (какао-бобы) и упаковку пока отразился несильно. В целом медианные цены выше прошлогодних на 12–15%, указывают они.

Что будет с ценами на шоколад до Нового года

В конце октября эксперты прогнозировали, что до Нового года шоколад в России может подорожать как минимум на 20%.

Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова отметила в беседе с NEWS.ru, что за оставшиеся две недели до Нового года сладости уже вряд ли подорожают, так как «важно продать те закупленные объемы продукции, которые поступили в магазины». «Конфеты, как и другие продукты, имеют свой срок годности, а после Нового года реализовать их будет уже сложнее», — рассуждает она.

По мнению Алексея Плугова, до конца года рост цен на шоколад будет «вялотекущим». «До сих пор цены на шоколад держались на относительно низких уровнях благодаря имеющимся запасам какао-сырья, которое было закуплено ранее еще по старым ценам», — объясняет он.

Как подорожает шоколад в 2024 году

Если до Нового года эксперты ждут плавного роста стоимости шоколада, то, говоря о следующем годе, предупреждают: цены могут буквально выстрелить.

«В течение двух — трех месяцев произойдет резкий рост. Думаю, до конца января горький шоколад (в котором содержится от 70% какао) в России подорожает на 25–30%. А к началу весны (если мировые цены на какао-сырье останутся на таких же высоких отметках) — на 40% от текущих уровней», — ожидает Плугов. Молочный шоколад тоже подорожает, но менее существенно — на 10–15% до конца января и примерно на 20% к концу зимы, уточняет эксперт.

По прогнозу Екатерины Новиковой, в 2024 году стоимость шоколада может увеличиться на 30%.

На стоимость других кондитерских изделий дорожание какао-сырья повлияет не так существенно, добавляет Плугов. «Здесь большее влияние оказывают цены на сахар и муку. Цены на сахар снижаются, а мука, по крайне мере, не дорожает», — заключает он.

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