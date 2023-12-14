Эксперт рассказал об опасности оплаты товаров по QR-коду

Злоумышленники активно используют оплату по QR-коду для получения личных данных пользователей. Об этом агентству «Прайм» рассказал эксперт Ваге Закарян.

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Данный способ оплаты не столь безопасен, как платежи с помощью привычной банковской карты. По словам Закаряна, при покупке в магазинах необходимо обращать внимание, кто указан в качестве получателя, ведь в случае подмены реквизитов будет невозможно вернуть свои средства или отказаться от покупки, предупредил эксперт.

Более безопасны в этом случае динамичные коды, которые формируются под конкретную покупку.

«Если же используется статичный QR-код, то нужно иметь в виду, что поверх правильного кода мошенники могут наклеить свой», — предупредил Закарян.

Специалист также заявил, что кешбэк за оплату по QR-коду далеко не всегда начисляется. Проводить платеж таким способом можно только в торговых точках со стабильным интернет-соединением. Так, при потере сигнала кассовый аппарат не выдаст чек, покупка не состоится, даже если средства уже списались. При этом, если деньги попали на правильный счет магазина, то позже их вернут.

По словам Закаряна, при оплате онлайн также нужно позаботиться о безопасности транзакции. Мошенники используют фейковые QR-коды и коды, в которые встроены фишинговые ссылки. Также не стоит доверять различным акциям. Таким, как распродажи и лотереи на подозрительно выгодных условиях, с использованием QR-кодов, резюмировал эксперт.

Ранее эксперт Денис Ковалев рассказал, что публичный Wi-Fi может быть заражен вредоносными программами, поэтому при подключении к нему нужно соблюдать несколько правил. По словам ИБ-специалиста, далеко не все общедоступные сети защищены. Те, что не требуют пароля и регистрации — незащищенные.