Мошенники нашли новый способ выманивать деньги у россиян при помощи угроз блокировки номера, предупредил юрист Александр Хаминский. В беседе с «360» эксперт подчеркнул, что злоумышленники представляются сотрудниками мобильных операторов и сообщают о задолженности по абонентскому счету. Они могут в том числе обращаться к потенциальной жертве по имени и отчеству, которые узнают из незаконно приобретенных баз данных.

«Они обзванивают абонентов сотовых компаний, представляются сотрудниками мобильных операторов, обращаются по имени-отчеству и сообщают о просроченной задолженности по абонентскому счету», — пояснил Хаминский.

При этом если собеседник сообщит, что недавно оплатил счет, мошенники станут говорить о задолженностях якобы двух-трехлетней давности. Злоумышленники предлагают не продавать номер телефона и оставить его, но для этого просят потенциальную жертву погасить долг, положив деньги на резервный счет. Хаминский подчеркнул, что нередко люди переводят до нескольких десятков тысяч рублей, чтобы сохранить привычный номер.