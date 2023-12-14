Максимальные ставки по вкладам выросли до 14%

Максимальные ставки по вкладам в топ-10 банков, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц, в первой декаде декабря достигли 14% годовых при ключевой ставке в 15%, показал мониторинг ЦБ. Для сравнения, во второй и третьей декаде ноября доходность вкладов составляла 13,6% годовых, в первой декаде ноября — 13,57% годовых.
Средние максимальные процентные ставки по вкладам на срок:
- до 90 дней — снизились до 10,33% после 10,38% в третьей декаде ноября;
- от 91 до 180 дней — выросли до 13,61% после 13,4%;
- от 181 дня до года — выросли до 13,69% после 13,42%;
- свыше года — выросли до 12,75% после 12,69%.
В мониторинге учитываются ставки по обычным вкладам без дополнительных условий в следующих банках: Сбербанк, ВТБ, ГПБ, Альфа-Банк, Россельхозбанк, «ФК Открытие», Московский кредитный банк, Тинькофф Банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк.
15 декабря 2023 года Центробанк проведёт очередное заседание по вопросу ключевой ставки. Эксперты ожидают, что ставка вырастет на 1 процентный пункт, до 16% годовых.