Эксперт объяснил, почему невыгодно увольняться перед Новым годом

В случае нахождения работы с большей зарплатой в конце года работнику стоит сразу уйти с текущей работы. Об этом заявил «ФедералПресс» главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Ростислав Капелюшников.

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При этом, по его словам, если работодатель не выплачивает премии и в компании нет 13-й зарплаты, то время для увольнения не играет роли.

Вместе с тем, как уточнил эксперт, если на предприятии, с которого человек хочет уйти, выплачивают 13-ю зарплату, то смысл повременить с увольнением есть.

«То же самое касается премий», — подчеркнул он.

Специалист отметил, что сотрудникам в любом случае полагается выплата зарплаты, а также получение надбавок, компенсаций за неиспользованный отпуск и других выплат.