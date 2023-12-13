В POS-терминалах венесуэльского банка Banco de Venezuela начался прием карт «Мир», сообщили в платежной системе. Ими можно будет воспользоваться в двух штатах — Столичном округе и Нуэва-Эспарте.

Держатели карт смогут использовать их в магазинах, отелях, ресторанах и других предприятиях, которые обслуживает Banco de Venezuela. Как отметили в платежной системе, POS-терминалы, которые принимают «Мир», расположены в наиболее популярных у туристов регионах. Штат Нуэва-Эспарте включает в себя острова Маргарита Коче, Кабугуа и Боливар.

В платежной системе анонсировали, что в будущем область распространения POS-терминалов, которые принимают «Мир» в Венесуэле, будет расширена.