Эксперт объяснила, как мошенники используют упаковки от посылок

Злоумышленники могут получить персональные данные из адресных ярлыков, которые прикреплены на посылках. Об этом заявила РИА Новости эксперт «Спецсвязи» Ольга Ишмаева.

В этой связи, как уточнила она, целесообразно правильно утилизировать эти накладные.

Специалист пояснила, что среди информации, которая обычно указана на упаковках посылок, ― полное имя адресата, а также его номер телефона, домашний адрес. Она напомнила о том, что в преддверии праздников граждане начинают чаще пользоваться сервисами доставки. Так, они зачастую некорректно избавляются от упаковки, подчеркнула эксперт.

Собеседница агентства заявила о необходимости убедиться перед утилизацией посылочной коробки в том, что на ней нет никаких стикеров со сведениями об отправителях и получателях. Это позволит избежать попадания информации в лапы мошенников, отметила Ишмаева.