Назван средний ценник новогодней ели и украшений для дома

За последний месяц по сравнению с прошлым годом на «Авито» на 31 процент выросли продажи елок и на 19 процентов новогодних украшений. К такому выводу пришли аналитики сервиса. Они также узнали, какие игрушки пользуются наибольшим спросом у россиян и подсчитали среднюю стоимость товаров к Новому году. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

© Tessa Rampersad / Unsplash

Продажи живых елей на «Авито» за последний месяц выросли на 55,5 процентов, а средняя цена дерева до 1,5 метра составила 1 520 рублей. Особенно востребованы оказались небольшие ели в горшках.

Видео дня

При этом по доле продаж, как и в прошлом году, все еще лидируют искусственные елки — на них пришлось 63 процента от всех сделок в этой категории. Спрос на них вырос на 19 процентов. Причем большая часть пользователей (67,5 процента) покупала новые искусственные ели. В среднем такое дерево стоит 5 195 рублей, а уже украшавшее чей-то праздник — 3 040 рублей. Можно выбрать и более бюджетный вариант — купить небольшую искусственную елочку по цене от 200 рублей.

Продажи елочных игрушек за ноябрь и середину декабря выросли на 26,5 процента. В среднем набор игрушек в этой категории покупают за 2 400 рублей. Одну игрушку можно приобрести по цене от 25 рублей.

Большим спросом пользуются советские игрушки. Их продажи год к году выросли на 60 процентов, а к 2021 году — более чем в два раза. В среднем одна винтажная игрушка стоит 1 140 рублей.

Примечательно, что в 2023 году в три раза вырос спрос на игрушки из картонажа. Раньше такие игрушки считались бюджетными, сегодня их осталось очень мало и можно приобрести в среднем за 2 050 рублей.

Ватные елочные игрушки из СССР в этом сезоне покупают на 44 процента чаще, чем в прошлом. Их средняя цена — 1 280 рублей. Продолжают расти продажи и стеклянных советских игрушек — в этом году их покупали чаще на 56,5 процента, а стоят они в среднем 580 рублей.

В качестве новогоднего декора россияне активно приобретают фигурки драконов. Например, в виде крафтовых елочных украшений или вязаных игрушек. Изображение символа года можно найти по цене от 280 рублей.

На 39 процентов выросли продажи рождественских венков. Средняя цена украшения составляет 1 610 рублей, минимальная — 200 рублей. Также пользуются спросом декоративные рождественские носки для подарков — их покупали чаще на 58 процентов, цена составляет от 150 до 500 рублей.

Помимо прочего, на 44 процента вырос спрос на свечи. Средняя стоимость набора — 1 тысяча рублей. Все еще в моде стеклянные шары со снегом (+56%) и фигурки снеговиков (+48%). Их можно купить за 340 и 700 рублей соответственно. Кроме того, за последний месяц на 67 процентов выросли продажи бенгальских огней. Их можно купить по цене от 50 рублей.

По подсчетам аналитиков, итоговая стоимость новогодних украшений для дома для тех, кто предпочитает искусственные ели, составит в среднем 8 160 рублей. Любители живых елей потратят в среднем 6 620 рублей. Если елка уже есть, то набор декора для дома обойдется примерно в 5 120 рублей.