Новый сезон «Хочу все знать. Твой путеводитель по ФинЗОЖ» уже доступен в онлайне

Все эпизоды нового сезона «Хочу все знать. Твой путеводитель по ФинЗОЖ» уже доступны на KION и сообществе Киностудии Горького в ВК
Все 30 серий специального тематического сезона научно-популярного киножурнала «Хочу все знать. Твой путеводитель по ФинЗОЖ», созданного Продюсерским центром Киностудии им. М. Горького при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), уже опубликованы в онлайн-кинотеатре KION и в официальном сообществе Киностудии им. М. Горького в социальной сети ВКонтакте. Проект доступен для всех зрителей бесплатно.
Первые 20 эпизодов проекта рассказывали о способах создания криптовалюты, фондовых биржах, финансовых кризисах, плановой экономике и инфляции, устройстве российской банковской системы и экономических санкциях. В них можно узнать, в какой стране на 100 долларов можно жить месяц? Как появились налоги? Сколько денег в международном валютном фонде и кому они могут достаться?
Из последних 10 серий киножурнала можно узнать много нового об инвестициях в недвижимость, налоговой системе, золотом резерве и кредитной истории. Зрители также найдут ответы на самые актуальные вопросы о финансах. Как обезопасить себя от финансовых мошенников? Как грамотно инвестировать в недвижимость? Как создать надежную финансовую подушку?
Новые серии наглядно покажут устройство государственных учреждений финансовой отрасли. 21-й эпизод проекта познакомит зрителей с работой Министерства финансов, 26-я серия расскажет, как функционирует Социальный фонд России, а из 29-го выпуска можно узнать интересные факты о работе Центрального банка РФ. А последний, 30 эпизод киножурнала, расскажет о главных правилах ФинЗОЖа.