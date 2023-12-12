Клиентам российских банков напомнили об отличиях депозита от вклада

Клиенты банков порой не видят отличий между вкладом и депозитом, однако это два разных понятия. Издание Life разбиралось, в чем же разница между ними.

Депозит является общим понятием. Подчеркивается, что данный финансовый термин включает в себя как банковские вклады физических лиц, так и передачу других видов ценностей от юридических лиц в банк или депозитарий. Депозитом называют вложение, предполагающее передачу в банк ценных бумаг, драгоценных металлов или каких-либо других ценностей.

Вклад является одним из видов депозита, указывает Life. Однако, как отмечает издание, это понятие может применяться только к передаче денег в банк физическими лицами. И в этом случае вклад можно назвать и депозитом.

Подчеркивается, что вклад могут открыть только физические лица, а депозит — физические, а также юридические лица. На вкладе можно держать только деньги. Депозит предполагает хранение разных ценностей.

«Вклад всегда предполагает, что деньги размещаются для получения прибыли под определенный процент. Депозит необязательно приносит доход», — говорится в публикации.