Маткапитал разрешат использовать для ремонта таунхаусов

Семьи смогут направлять материнский капитал на реконструкцию жилого помещения в домах блокированной постройки. Такой законопроект Госдума 12 декабря приняла во втором и третьем чтениях.

Дом блокированной застройки представляет собой здание, соединенное с другим домом или несколькими домами общими боковыми стенами без каких-либо проемов. При этом такое здание должно иметь отдельный вход и прилегающий к нему земельный участок. Более привычное название такого типа жилья — таунхаус.

Предложенные нормы дадут семьям с детьми дополнительную возможность улучшить свои жилищные условия за счет материнского капитала, ранее отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Они смогут направить эти средства на ремонт жилья, расположенного в таунхаусах, дуплексах и иных жилых объектах, — это важно, учитывая, что такой тип жилья становится в нашей стране все более популярным, особенно в крупных городах», — пояснил спикер.

Вячеслав Володин напомнил, что Госдума последовательно работает над расширением возможностей использования средств материнского капитала. По словам политика, эта программа — большой вклад в улучшение демографической ситуации, поддержку молодых и многодетных семей.