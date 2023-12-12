ЦБ предупредил о новой схеме мошенников с пятитысячными купюрами

Банк России заявил о новой схеме мошенничества, в ходе которой злоумышленники пытаются обмануть своих жертв, говоря о необходимости проверки новых купюр номиналом 5000 рублей. RT на русском

"Появилась новая мошенническая схема, связанная с обновленной 5000-рублевой банкнотой. В последние несколько месяцев схему используют, чтобы красть деньги и имущество - как удаленно, так и офлайн", - говорится в сообщении Банка России в Telegram-канале. ТАСС